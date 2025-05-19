Ямальские педагоги стали лауреатами Х Всероссийского конкурса "Арктур"

В Уфе прошел Х Всероссийский конкурс "Арктур", который собрал 111 участников из 49 регионов страны. Этот крупный профессиональный форум был организован Общероссийским Профсоюзом образования и стал знаковым событием для педагогов, методистов и руководителей организаций дополнительного образования.
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