Аксаков предупредил о создании фейкового аккаунта от его имени в Telegram

В преддверии выборов в Госдуму мошенники создали поддельный аккаунт Анатолия Аксакова, председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам.
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