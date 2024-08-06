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Сторона Федотова обжалует в CAS решение РФС по иску к ЦСКА

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова, прокомментировал «СЭ» отказ РФС специалисту в его иске к армейцам о выплате денежной компенсации в размере 200 миллионов рублей.

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