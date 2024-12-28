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193 контратаки ВСУ отбиты: Луганская область удерживает рубежи в декабре

193 контратаки ВСУ отбиты: Луганская область удерживает рубежи в декабре

В декабре ВСУ усилили контратаки на Луганскую Народную Республику, но все попытки были отбиты. Подполковник ЛНР в отставке Марочко сообщил об отражении 193 атак, что на 50 больше, чем в ноябре.

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