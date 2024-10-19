Bloober Team может продолжить работу над Silent Hill после успеха ремейка второй части ...

Bloober Team может продолжить работу над Silent Hill после успеха ремейка второй частиВ недавнем IGN геймдиректор и дизайнер Bloober Team Войцех Пьехо заявил, что студия открыта для работы над другим ремейком Silent Hill или даже совершенно новой частью франшизы.
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