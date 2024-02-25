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ПТУРом с дрона: ПТРК «Фагот» установили на БПЛА «Перун-Ф»

ПТУРом с дрона: ПТРК «Фагот» установили на БПЛА «Перун-Ф»

Высокая интенсивность боевых действий в зоне проведения Российской специальной военной операции (СВО) на Украине привела к появлению огромного количества новых технических решений, вариантов доработки и/или модернизации новых и уже давно устаревших образцов вооружений, а также тактик их применения.

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