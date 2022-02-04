Экс-глава МИД Польши Сикорский: Главной целью России является устрашение Украины

Российские власти, размещая войска у российско-украинской границы, стремятся не к войне, а к «устрашению Украины», заявил экс-министр иностранных дел Польши, в настоящее время депутат Европарламента Радослав Сикорский в интервью изданию «Европейская правда».
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