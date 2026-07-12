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Регионы России

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Британский институт безопасности выявил серьёзные уязвимости в модели OpenAI GPT-5.6 Sol

Британский институт безопасности выявил серьёзные уязвимости в модели OpenAI GPT-5.6 Sol

По информации AISI, специалисты выявили в модели «универсальные джейлбрейки» — методы обхода встроенных ограничений, позволяющие не только находить уязвимости в чужом коде, но и автономно эксплуатировать обнаруженные дыры.

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