Британский институт безопасности выявил серьёзные уязвимости в модели OpenAI GPT-5.6 Sol

По информации AISI, специалисты выявили в модели «универсальные джейлбрейки» — методы обхода встроенных ограничений, позволяющие не только находить уязвимости в чужом коде, но и автономно эксплуатировать обнаруженные дыры.
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