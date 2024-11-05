Джон Безземельный. «Худший» монарх Англии, сделавший для Англии гораздо больше «лучшего»

Два короля Англии являются ярким примером того, насколько разными могут быть дети одних родителей. Один из них очень известен и популярен и в наши дни, а второй практически единодушно считается худшим монархом за всю историю.
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