БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Джон Безземельный. «Худший» монарх Англии, сделавший для Англии гораздо больше «лучшего»

Джон Безземельный. «Худший» монарх Англии, сделавший для Англии гораздо больше «лучшего»

Два короля Англии являются ярким примером того, насколько разными могут быть дети одних родителей. Один из них очень известен и популярен и в наши дни, а второй практически единодушно считается худшим монархом за всю историю.

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