Я не знал, что езжу с поддельным полисом ОСАГО: меня посадят?

Вопрос от читателя «За рулем»:– За поддельный полис ОСАГО грозит наказание. Но всегда ли водитель понимает, что полис липовый?Ответ экспертаСергей Зиновьев, редактор «За рулем»:– Угодить в тюрьму не так просто: надо предъявить заведомо поддельный полис в страховую компанию и получить возмещение – это подпадает под статью УК РФ о мошенничестве.
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