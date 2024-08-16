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За рулем

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Я не знал, что езжу с поддельным полисом ОСАГО: меня посадят?

Я не знал, что езжу с поддельным полисом ОСАГО: меня посадят?

 Вопрос от читателя «За рулем»:– За поддельный полис ОСАГО грозит наказание. Но всегда ли водитель понимает, что полис липовый?Ответ экспертаСергей Зиновьев, редактор «За рулем»:– Угодить в тюрьму не так просто: надо предъявить заведомо поддельный полис в страховую компанию и получить возмещение – это подпадает под статью УК РФ о мошенничестве.

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