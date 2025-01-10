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Царьград

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Аэропорты Хабаровского края откроются после расчистки от снега к 11 января

Аэропорты Хабаровского края откроются после расчистки от снега к 11 января

Два аэропорта в Хабаровском крае, Николаевск-на-Амуре и Нелькан, останутся закрытыми до 11 января из-за расчистки полос от снега.

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