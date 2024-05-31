Какие льготы и выплаты положены жертвам политических репрессий и голода в Мангистау

Ежегодно 31 мая в стране отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. С 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплачено 19,8 млрд тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий.
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