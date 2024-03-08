Вяльбе: причин для переноса гонки на Спартакиаде учащихся не было

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об организации масс-старта на 10 км среди девушек на Спартакиаде учащихся, в ходе которого произошел массовый завал, из-за которого пострадали несколько спортсменок.
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