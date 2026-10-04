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Царьград

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В Москву придет потепление до +15 градусов к среде

В Москву придет потепление до +15 градусов к среде

В ночь на 5 октября на востоке Московской области ожидаются заморозки до минус 3 градусов, тогда как в столице температура не опустится ниже плюс 6.

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