Захарова посоветовала Шаппсу заняться поисками Кейт Миддлтон

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 17 марта, посоветовала министру обороны Великобритании Гранту Шаппсу заняться вопросом исчезновения принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и ее поисками.
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