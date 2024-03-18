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Захарова посоветовала Шаппсу заняться поисками Кейт Миддлтон

Захарова посоветовала Шаппсу заняться поисками Кейт Миддлтон

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 17 марта, посоветовала министру обороны Великобритании Гранту Шаппсу заняться вопросом исчезновения принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и ее поисками.

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