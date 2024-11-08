Россия готова ответить на конкретные предложения США по Украине — Time

Москва будет заинтересована в сделке по украинскому конфликту, если увидит, что избранный президент США Дональд Трамп решил заключить по урегулированию украинского конфликта, 7 ноября пишет журнал Time со ссылкой на экс-чиновника.
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