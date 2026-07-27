Пенсии будут повышать по-новому: эксперты предупредили о важном нюансе

С 2027 года в России изменится порядок индексации страховых пенсий. Вместо единого ежегодного перерасчета, который традиционно проводился с 1 января, выплаты будут повышать в два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля.
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