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Пенсии будут повышать по-новому: эксперты предупредили о важном нюансе

Пенсии будут повышать по-новому: эксперты предупредили о важном нюансе

С 2027 года в России изменится порядок индексации страховых пенсий. Вместо единого ежегодного перерасчета, который традиционно проводился с 1 января, выплаты будут повышать в два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля.

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