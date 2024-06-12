Полётные задания, чтобы победить! Чтобы с победой России закончить конфликт на Украине необходимо, прежде всего, вернуть полётные задания в наши стратегические ядерные ракеты.
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Полётные задания, чтобы победить! Чтобы с победой России закончить конфликт на Украине необходимо, прежде всего, вернуть полётные задания в наши стратегические ядерные ракеты.
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