Айкел о положении «Вегаса»: «Наша цель – это Кубок Стэнли. Но если посмотреть, где я был год назад, то можно найти много позитива»

Джек Айкел ищет позитив, несмотря на вероятный очередной невыход в плей-офф.  «Вегас» практически лишился шансов на попадание в кубковую восьмерку на Западе.

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