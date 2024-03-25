ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 619 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Китайцы сделают за полгодаВ Киеве заявили, ...
  • Игорь Егоров
    Ничего в нашей стране не меняется, значит одно, отсутствует система охраны лесов от пожаров, все работы выполняются п...МЧС сообщило о пр...
  • Игорь Егоров
    Это не эвакуация, а паника, последующим убеганием.Более 5 тыс. чело...

Террорист из «Крокуса» за месяц до теракта побывал в Турции

Террорист из «Крокуса» за месяц до теракта побывал в Турции

Он делился в соцсетях фотографиями из Стамбула.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»--> Один из обвиняемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидин Фаридуни за месяц до произошедшего был в Турции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх