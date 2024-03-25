Террорист из «Крокуса» за месяц до теракта побывал в Турции

Он делился в соцсетях фотографиями из Стамбула.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»--> Один из обвиняемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидин Фаридуни за месяц до произошедшего был в Турции.