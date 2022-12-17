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В воинских частях и соединениях общевойсковой армии ВВО в Забайкалье проводится профилактика сезонных заболеваний

В воинских частях и соединениях общевойсковой армии ВВО в Забайкалье проводится профилактика сезонных заболеваний

На осенне-зимний период в рацион питания военнослужащих добавлены витамины, чеснок, лук. Кроме того, в казарменных помещениях установлены ионизаторы, которые очищают и дезинфицируют воздух согласно, установленному графику.

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