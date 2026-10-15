Екатеринбургская Академия хоккея «Спартаковец» по итогам сезона 2025/2026 получит целевую финансовую поддержку от Континентальной хоккейной лиги на укрепление материально-технической базы и развитие тренеров.
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