"Почти все украдено": Цымбалюк-Романовская рассекретила судьбу вещей Джигарханяна

3 октября Армену Джигарханяну исполнилось бы 88 лет. Ко дню рождения легендарного актера, режиссера и педагога в библиотеке имени Данте Алигьери откроется выставка, посвященная творчеству Армена Борисовича.
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