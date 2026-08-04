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«Пишу в трагическую минуту» Русский художник провел всю войну в гитлеровской Германии. Почему его картины нужно видеть?

«Пишу в трагическую минуту» Русский художник провел всю войну в гитлеровской Германии. Почему его картины нужно видеть?

«Пишу письмо в трагическую минуту, когда смерть грозит каждому живущему в Берлине. После войны прошу все мои картины отправить в Академию художеств в Ленинграде, пусть она поступит так, как найдет должным», — это неотправленное письмо, адресованное в Лондон, стало фактическим завещанием русского художника Константина Горбатова.

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