«Пишу в трагическую минуту» Русский художник провел всю войну в гитлеровской Германии. Почему его картины нужно видеть?

«Пишу письмо в трагическую минуту, когда смерть грозит каждому живущему в Берлине. После войны прошу все мои картины отправить в Академию художеств в Ленинграде, пусть она поступит так, как найдет должным», — это неотправленное письмо, адресованное в Лондон, стало фактическим завещанием русского художника Константина Горбатова.