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Крижан о желании встретиться с Путиным: «Конечно, почему нет. Даже не знаю, что сказать ему. Попросил бы о совместном фото»

Крижан о желании встретиться с Путиным: «Конечно, почему нет. Даже не знаю, что сказать ему. Попросил бы о совместном фото»

– Вы проводите второй сезон в России. Успели понять, как функционируют разные политические и бытовые механизмы? И какое у вас сложилось мнение о Владимире Путине? – Не хочу говорить о политике и мешать ее с футболом.

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