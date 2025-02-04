Нейробиологи показали, почему старые и новые воспоминания не смешиваются

Сон имеет большое значение для формирования воспоминаний. Недавняя научная работа показала, что во время отдыха мозг способен не только анализировать прошлое, но и проектировать будущее с учетом новой информации.
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