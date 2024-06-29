О несбыточности требований Владимира Зеленского о необходимости закончить конфликт на условиях Украины, заявила после выступления украинского лидера в бундестаге немецкий политик Сара Вагенкнехт.
В Германии назвали несбыточными требования Зеленского
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
"Просроченый" дурака включил!
Ответить
16 час.
Eduard
Крым вернуть? Для кого,для НАТО?
Ответить
16 час.
Eduard
Именно "ВМЕШИВАТЬСЯ"!Это главное слово.НАТО ведь должно защищать СВОИХ? Нк знал что Украина "Своя"!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии