Илон Маск прибывает в судебный центр в Уилмингтоне, 2021 год © Matt Rourke/APСенатор-республиканец Кевин Крамер выразил беспокойство по поводу влияния Илона Маска на национальную безопасность США после ограничений спутниковой связи Starlink для Украины.