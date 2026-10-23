Илон Маск прибывает в судебный центр в Уилмингтоне, 2021 год © Matt Rourke/APСенатор-республиканец Кевин Крамер выразил беспокойство по поводу влияния Илона Маска на национальную безопасность США после ограничений спутниковой связи Starlink для Украины.
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