Юрист-иноагент Марк Фейгин* объявлен МВД России в розыск. Об этом говорится в базе ведомства. В базе МВД России появилось сообщение о розыске юриста Марка Фейгина*.
ЮРИСТ МАРК ФЕЙГИН* ОБЪЯВЛЕН МВД РОССИИ В РОЗЫСК
Комментарии
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Лев Добрый
Этот жид жил в России, как кум королю и сват министру, но оказалось мало, хотел быть столбовым дворянином, а теперь ему светят кандалы по этапу в Владимирский ЦЕНТРАЛ!👀👍👈😜
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1 д.
Николай Герасименко
Этот "юрист" наболтал своим поганым языком на пожизненный срок себе.
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1 д.
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