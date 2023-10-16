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ЮРИСТ МАРК ФЕЙГИН* ОБЪЯВЛЕН МВД РОССИИ В РОЗЫСК

ЮРИСТ МАРК ФЕЙГИН* ОБЪЯВЛЕН МВД РОССИИ В РОЗЫСК

Юрист-иноагент Марк Фейгин* объявлен МВД России в розыск. Об этом говорится в базе ведомства. В базе МВД России появилось сообщение о розыске юриста Марка Фейгина*.

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Комментарии
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Лев Добрый
Этот жид жил в России, как кум королю и сват министру, но оказалось мало, хотел быть столбовым дворянином, а теперь ему светят кандалы по этапу в Владимирский ЦЕНТРАЛ!👀👍👈😜
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1 д.
Николай Герасименко
Этот &quot;юрист&quot; наболтал своим поганым языком на пожизненный срок себе.
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1 д.

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