Массовые протесты в Вашингтоне: чиновники Белого дома и журналисты эвакуированы из-за пропалестинских митингов Ольга ВайленкоВолнения в столице США достигли критической точки, вынудив чиновников и представителей прессы покинуть Белый дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии