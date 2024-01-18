Госавтоинспекция просит жителей региона воздержаться от поездок на личном авто

<p style="text-align:justify"><strong>В Курской области наблюдается резкое ухудшение погодных условий - синоптики обещают сильный снегопад, в связи с этим местных жителей просят быть внимательнее на дорогах и, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте.
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