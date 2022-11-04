Global Look Press | Komsomolskaya Pravda Российская Федерация не оставила без внимания решение стран Североатлантического альянса о дополнительных провокационных мерах, направленных на увеличение численности военной группировки в Восточной Европе.
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda Российская Федерация не оставила без внимания решение стран Североатлантического альянса о дополнительных провокационных мерах, направленных на увеличение численности военной группировки в Восточной Европе.
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