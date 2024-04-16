Присяжные отпустили обвинявшегося в массовой расправе в 1994 году россиянина

В Москве освободили россиянина, обвинявшегося в массовой расправе в 1994 году. Речь идет об уроженце Кирова Игоре Батеневе, который, как полагало следствие, 30 апреля 1994 года вместе с сообщниками расстрелял девять человек в сауне на территории ТЭЦ на Бережковской набережной .