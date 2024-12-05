Британия признала зависимость от российской рыбы отказом от новых пошлин

Великобритания не будет вводить дополнительные пошлины на рыбопродукцию из российской рыбы в 2025 году, таким образом признав зависимость от нее, сообщили РИА Новости в Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).