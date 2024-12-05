Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

261 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Конкин
    Скорее всего он их потратил на проекты "человейников" в Сибири, 6-8 мегаполисов, а попросту "братских могил", как они...Путин спросил у М...
  • Александр Конкин
    Хочется чтобы наши министры имели хоть 3 класса ЦПШ..!Силуанов объяснил...
  • Владимир Петросов
    Может быть доллар и подсядет в цене через 2-3 недели, но поднятые им цены уже не опустятся. Это мы уже не раз проходили.Силуанов объяснил...

Британия признала зависимость от российской рыбы отказом от новых пошлин

Британия признала зависимость от российской рыбы отказом от новых пошлин

Великобритания не будет вводить дополнительные пошлины на рыбопродукцию из российской рыбы в 2025 году, таким образом признав зависимость от нее, сообщили РИА Новости в Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Да, в лондонских пабах их любимые &quot;фиш энд чипс&quot; уже и так влетели в цене в разы!!....  Кому санкции вредят больше?))
Ответить
21 час.
Сергей
Хорошо хоть у нас она (рыба и морепродукты) в разы подешевела!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх