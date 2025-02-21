Работа операторов FPV-дронов центра «Рубикон» на на Угледарском направлении. На одном из фрагментов видно уничтожение танка Leopard 1A5, припрятанного в большом ангаре.
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Работа операторов FPV-дронов центра «Рубикон» на на Угледарском направлении. На одном из фрагментов видно уничтожение танка Leopard 1A5, припрятанного в большом ангаре.
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