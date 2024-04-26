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Эксперт рассказал об уловках мошенников перед майскими праздниками

Эксперт рассказал об уловках мошенников перед майскими праздниками

Специалист в области информационной безопасности Виталий Фомин из Лиги Цифровой Экономики предупреждает, что мошенники часто используют период праздников, когда люди более расслаблены, чтобы разработать и применить различные мошеннические схемы.

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