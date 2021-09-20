Европарламент сделал хамскую попытку расколоть российское общество

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЕвропарламент сделал хамскую попытку расколоть российское общество Крайне резкую реакцию среди российских официальных лиц вызвал принятый накануне доклад Европарламента.Вернуться к статье11022НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVGVasily GolovКПРФ не признает итоги выборов по одномандатным округам при электронном голосовании.Яблоко не признает.Обе партии поддакивают Европарламенту.Пора бы после расследования судить обе партии за клевету.Анатолий ЛановойА может "лишних" депутатов, голоса которых НИЧЕГО не решают, перевести на свободное посещение (без зарплаты) сессий и заседании Госдумы. Сколько денег сэкономить можно, не тратя на них, их обслугу и прислугу.VGVasily GolovЛишних депутатов не бывает.Численность определена Конституцией РФ с изменениями.Но не признавать итоги выборов означает,что последний раз там те,кто не признал.Я угадал,что будет 5 фракций из 5 политических партий.Думал,что пройдет партия пенсионеров.Прошли Новые люди.Избиратель соскучился по новичкам.То Отравляющее вещество Новичок , то новички в Госдуме.ВладленА Вы какое отношение имеете к выборам? Или только здесь несете политику правящей партии?VGVasily GolovИзбиратель.Простой народ-это я.Избираю стабильность.VGVasily GolovБлок ХДС/ХСС править Германией 32 года.16 лет Коль,16 лет Меркель. Немцы не возражают.Им нужна стабильность. Даже к угоду США.Угождать стабильно.ВладленТак вещайте от себя, а не от народа!!!ВладленОткуда Вы знаете о немцах? Наверно как большинство. От дкиселева и всоловьева???Владимир Eвтушенко.Обе партии поддакивают Европарламенту." Где доказательства этой клевете:?Владимир EвтушенкоСтратег членов. Попал пальцем в небо. Фальшивая Партия Пенсионеров и в предпоследние выборы не набрала и одного процента, с чего бы она прошла сейчас?СКсергей козьменкоА тебе Алешка Анальный подсказывает ?ВладленНу по крайней мере не обнуленного слушаю!!!Аристарх Смуглов😉😁Виктор Василенкопо результатам " выборов " российское общество еще более раскололось ....Анатолий ЛановойТе, кто не пришел голосовать, они на какой стороне? Думаю, они с большинством. Если были бы против, пришли бы и проголосовали против. Или им все по... .ВладленСегодня в начале шестого пришел с УИКа. Даже у нас в Питере жулики и воры пока имеют преимущество. Но по одномандатному округу в госдуру. "Лиза Бричкина" набрала больше, почти на четверть чем тетка из ПЖИВ!!!Владимир EвтушенкоТе, кто не пришел голосовать, они против ЕР.mark nikitinВсегда Не Пришедший на выборы человек, является "Протестным Голосом".ВладленУважаемый Марк! Ну откуда Вы такую ерунду взяли? Те кто не пришел сыграли на ПЖИВ. Их голоса отошли большинству.александр петровЕжели наши "друзья и партнеры" нас не хвалят а ругают, значит мы на верном пути!!VGVasily GolovВсе считали,что электронное голосование для молодых и часть партий на это рассчитывали.Тут возраст 35-40+. Теперь говорят об участии в электронном голосовании чиновников разного уровня. Хотел зарегистрироваться.Потом забросали почту письмами о выигрышах.Потом получил звонок,о голосовании на дому.Возраст и только из больницы+Ковид.Это повлияло.Тут так и сказал,что приду на участок сам и проголосую. В школе три участка и на каждом по 1 наблюдателю.Это было 18.09. около 11-00ч.Могу подтвердить,что в ДЗЕН шла упорная агитация за КПРФ.Рекламу не удаляли.Все расхваливали социализм и советскую халяву.M TКто же сумеет расколоть российский монолит, где обе половины монолита крепчают на глазах, а пропасть между ними - всё больше?Анатолий ЗиновьевЕвропарламент -лжив, подл, лицемерен. У него ни совести, ни чести, ни стыда, ни человечности. У него злобный оскал на Россию. Это чудовищный Европарламент, долго не проживет. Так как все зло и гадости которые он несет России, обязательно к нему же и вернутся таков закон Мироздания, А если их не успеет возмездие достать оно достанет их потомков.Владимир Eвтушенко-ОЛигархат в РФ лжив, подл, лицемерен. У него ни совести, ни чести, ни стыда, ни человечности. У него злобный оскал на Россию. И он страшней для нас, чем вся Европа.mark nikitinbianka БелаяПора перестать обращать внимания на истеричный Европарламент. Уже до комедии дошли: объявить о том, что выборы " сфальцифицированы" задолго до выборовАлександр ДементьевА при чём тут "комедия"? В Европарламенте хоть и недоброжелатели, но не дураки сидят. Если большая часть россиян были уверены до выборов в том, что ЕР сфальсифицирует результаты выборов, то почему же европейцы должны думать по другому? ...Жизнь показала, что и те и другие были правы.РРУССКИЙЗайцев Виктор Зайцев Виктор"В Европарламенте хоть и недоброжелатели, но не дураки сидят. "(конец твоей цитаты) Эт-т-то ты верно подметил. Не дураки, а просто ПИДАРАСЫ, Причём бОльшая часть из них, в прямом смысле! Говоришь жизнь показала...А что она показала то? Фальсификации? А доказательства есть? Ты ещё про "скрыпалей" с "Мудачком" и с маркизом Засральным расскажи. Вот 73 года. За спиной достаточно сложная на постоянном обмане жизнь (обманывают не только в России, кстати. Это ГЛАВНОЕ условие тех, кто "заказывает музыку" и "танцует девушку".А задача любого человека, найти и СВОЙ интерес во всем этом бардаке, который и называется "жисть!") "Те и другие"...Ну "те" это понято...А вот мне интересно, кого ты держишь за выражением "другие"? Папашка Зю со своим партайгеноссе "рашкиным", по которому да-а-авно верёвка плачет? Выжившие из ума "любители яблочек" с дедушкой советской дерьмократии Явлинским? Или бери выше, всё это гавно, которое окопалось в ПриЕбалтике, кстати по сути СОБСТВЕННОСТИ и ЧАСТИ России по большому счёту. Купленной ещё Петром Алексеичем в 1721 году у шведов. В чём они были правы? Ты внимание на ДАТУ этого еврогавнеца обрати внимание. Выборы ещё даже НЕ НАЧАЛИСЬ, а они уже нашли случаи фальсификации, обмана ну и так дальше. Бедная Россия...Вот как только свой писк и свои бОшки поднимают всевозможные либерпидарасы и дерьмократы...В России начинаются проблемы. Так было в феврале 1917, когда они уничтожили Российскую Империю...Потом развал уже выстроенной Сталиным Советской Российской Империи -СССР, эта гнида Хрущёв в 1956 году начал. Большая сука Горби и его кореш Яковлев уже добили Советский Союз в 80-х прошлого века Тебе 73. Вот интересно, ты понял в годы "катастройки" что тебя "ИМЕЮТ" за всем этим риторическим поносом про "ускорение", "плюрализм" и прочую словесную какашку? Или так и остался в том времени, судя по всему! Я не поклонник ни ЕР ни тех, кто сегодня рулит из Кремля. Но это как раз тот самый случай, когда говорят "На безрыбье и сам раком станешь!". Уж пусть лучше они, чем те, кто либо новый классовый БАРДАК в России устроят. Или те, кто сдаст с потрохами её англосаксам и Гейжопе! Парламент России бОльшей частью поменялся...Будем посмотреть ЧТО это даст! А всё остальное..."Свист дрозда в ночи!"VGVasily Golov25 тыс бюллетеней не признали от 95 млн.Вы об этом.Европарламент и Евросоюз устроены по особому.ЕП ничего не решает.Там нет консенсусного голосования.Лишь бы большинство от присутствующих.Александр ДементьевКогда тебя, болезный, из дурки то выпустили? Наверное после того, как ты всех научил там жить?Александр ДементьевТы сам считал или тебе Эллочка помогала?ВладленИзвините. Он просто политрабочий из ВС СССР.VGVasily GolovВ Украине тоже не дураки у власти.Но самолично разрушили часть экономики- это советская рухлядь, кроме ГТС.Начали переплачивать за газ Словакии,Польше,импортируют из России свинину для украинского сала.Видимо политическая составляющая этих не дураков превалировала над экономической. Каждый сходит с ума по своему.Про фальсификации выборов в США Европарламент промолчал.Там в выборах участвуют только граждане США.Документ,подтверждающих гражданство только паспорт.Он не у всех избирателей.Голосовали по водительским правам (демократия),списки составляют со слов избирателей,порой через соседа.Голосование по почте. Почта разослало биллютени,кто фактически голосовал- неясно.Молчала Европа.Голосование досрочное было и долго до 35 суток.Владимир EвтушенкоКогда тебя, болезный, из дурки то выпустили? Наверное после того, как ты всех научил там жить?Зоя КопаньВсе правильно,только один нюанс,на Украине(это )по-русски!СКсергей козьменкоТебя то с дурки и не выпускали и не выпустят, Анальный Навальдрочер ?ВКВячеслав КормилицынПлюнуть и растереть на все действия ЕП.Игорь КузнецовЕсли голоса прибалтийских республик в ЕП в три раза превышают голос Германии, так о чём здесь говорить? Ну ладно, раскол пошёл - послы Франции отозваны из США и из Австралии. Потом и Германии весь этот "цирк" надоест. Ну а США - пусть "подкармливает" своих "шавок".VGVasily GolovСеверный поток-2,санкции США,инициатива Украины приведет к расколу не только политиков,но население Евросоюза. К этому США добавили проблему с АПЛ Франции + Ф-35 Швейцарии вместо французских.Зима доставит массу хлопот Европе,США,Украине и населению этих стран. Украина повышается на 40% тариф на газ,цена природного газа на бирже снова достигла 900 $. Расконсервация угольных ТЭЦ и угольных шахт в Великобритании и Германии.Где Грета Тумберг?Фирмы газовые США обогощаются за счет высоких цен на СПГ и низких затрат на доставку его в Латинскую Америку и Китай.ВладленУважаемый Игорь! Да хер с ними. А чем Вам от этого стало лучше???ВладленИзвините. Да хер с ними. Поясните, пожалуйста. Чем Вам от этого станет лучше???Игорь КузнецовЕсли ЕС начнёт проводить независимую от США экономическую политику, естественно, санкционное давление на Росиию со стороны ЕС не будет таким сильным. Начнут восстанавливаться экономические взаимовыгодные связи и т.д. А так как я гражданин РФ, то я приветствую это.ВладленС чего вдруг. После таких выборов? В нас в Питере, не допустили ни одного независимого. Три дня в УИКе. Два с 7 до примерно начала десятого вечера, последний ушел в начале шестого утра. Контингент голосующих. В основном в возрасте. Среднего возраста и молодых мало. Все молодые когда заходили вынимали трубки и искали, что догадаетесь???Игорь КузнецовВброс засчитан. Скажите (хотя бы) номер участка для голосования. "Независимых" в Питере очень много. И DDos атаки идут оттуда (много). Молодые голосуют по инету. "Средние" - это те, кто родился от родителей в 90-х. А это - "Бандитский Петербург". Кстати, можно сравнить Ваш IP-адрес c номером участка для голосования :-)Владлен1021.Vladimir LioubimcevНужно так же принять решение "воспитывать на Западе "пятую колонну". Среди мигрантов.Михаил МолчевТак у нас такое уже было. Во всех ВУЗах иностранцы учились. Только дрессировали их слабо.ВладленСпасибо. Насмешили!!!ВладленИностранцы откуда. Из нищих и отсталых стран!!!Виктор Бегебада срать на них поносом с вертолетаИванПора заканчивать этот мазахизм, да ещё и платить за глумление над Россией и её народом...ВладленИзвините. Не скромный вопрос. А Вы какое отношение имеете к народу???ИванЯ и ВСЕ мои родственники, и есть НАРОД! А вы к какому народу имеете отношение, к укрофашистам?Владимир EвтушенкоОн сволочь бандеровская.СКсергей козьменкоА какое ты имеешь дело к народу ? Если только к Алешке Анальному.ВладленСпасибо. Значит только Вы с родственниками???ВладленДа в общем далекое. Я субъект, по большому секрету, как и Вы!!!Александр Токмаковда, знать она сильна, ........Серж ЮжанинАристарх Смуглов🤣🤣🤣Серж ЮжанинНапомнить надо больной Гейропе...Серж ЮжанинАлла ДубининаЭлиту - предательницу уже окучили, теперь хотят и за народ взяться. Но мы с ними живем на разных планетах и все прелести жизни при капитализме европейский соус съедобным для простого народа не сможет сделать.ВладленЗа весь народ вещаете???ВИВладимир ИвановЭто все же парламент, заметим, причем парламент настоящий-не Госдума, это парламент, не чиновники, не бюрократия. Российское общество давно расколото, а раскололи его российские власти, легитимность которых, мягко говоря, вызывает большие сомнения. А уж выборы, которые прошли, прости меня, Господи, легитимными может считать только псих какой-нибудь, неадекватный совершенно человек. Кого посадили, кого отравили, кого выдавили за границу, кого просто вычеркнули по записке Минюста. Вы, наверное, людей совсем идиотами считаете. И скажите, отчего вдруг результаты т.н. электронного голосования прямо противоположны результатам голосования обычным способом. Не надо быть аналитиком, чтобы понять почему. С похожими заявлениями и оценками т.н. "выборов" выступают и правительства отдельных стран, не только ЕС. Я приветствую заявление европарламента о положении в России. Тем более, что Кремль, в общем, боится консолидированной позиции Европы. Нужно ждать, очевидно, новых санкций. За репрессии, преследования и мошенничество в ходе пресловутых выборов будут платить русские люди из своего кармана. Как всегда.ССветланаВы лично видели факт мошенничества? Мне просто очень хочется узнать информацию из первых рук очевидца.Евгений НатесовТы то явно не русский.Зоя КопаньКого выдавили из страны,пятую колону? Наверное Парфенова со своей женой еврейкой кулинаром ? Так они вернулись , на хлеб с икрой в России легче зарабатывать чем в Израиле,поливая наше правительство грязью. И так многие вернулись,то же Макаревич ,мерзавец на котором пробы ставить негде,обливал грязью Советы(не нравилось),теперь это правительство не нравится а бабки зарабатывает в нашей стране! Не дурите головы народу,сейчас все прозрачно и видно сразу кто чем дышит,у нас народ после 90-х поумнел ,похитрел, и его на мякине не проведешь! Зря только наше правительство тянуло так долго с Украиной,давно бы краник перекрыло,за 7 лет сколько они у нас наворовали газа и еще бешенная плата за транзит,которая в конце концов идет на их горе-вояк! Коммунисты бесились на всех избирательных участках,о каком социализме можно говорить если выросло у нас эгоистичное поколение(может это хорошо и плохо,хорошо для нашей страны,чтобы не раздавать плюшки другим странам),поколение потребителей!Игорь КузнецовЕсли оставить в стороне "еврейский вопрос", согласен. И ещё, нельзя всё молодое поколение скопом обвинять в эгоизме и потребительстве. Есть часть его, которая так живёт, что было и в СССР. Сам у форцы покупал джинсы по 200 р. при з/п 120 р./мес.ВладленМадам! Извините, а думать после полученной по выборам информации, не пробовали???ССветлана???? Вас чем-то напрягает моё желание получить информацию из первых рук? Чем же?ВладленЭто всего часть информации.ССветланаИ??? Я хочу услышать эту часть из первых рук.....в чем проблема то? Что не так в моём желании?ССветланаПонятно.....сами вы лично нихрена не видели, но в фальсификации просто уверены....сколько таких " я не видел, но против" в своё время сгубило людей.....ничего в мире не меняется....МКМихаил КозловСовременные моськи Ай, моська, знать она сильна, Что лает на слона. И.А. Крылов. Можно только удивляться: Откуда столько мосек развелось? Но по отдельности теперь боятся Пасть разверзать и лаять на слонов. Решили сбиться, как гиены, в стаю, Шакалов в компаньоны стали звать. Клянутся в своей верности собачьей В надежде помощь получать. Но у шакалов суть такая: Поддержим вас, но лишь тогда, Когда укажем на кого вам лаять, И лаять будете всегда. Гордятся моськи: мы с шакалами партнёры. Не понимает их собачья голова, Что для шакалов они попросту актёры И роль им подлая дана. 2016г.Николай ТитовВыборы-Выборы, думаю административный ресурс был задействован полностью. Вопросов много, например Чеченские выборы, и 99,8% отдали свои голоса за Кадырова. Святой он там у них что ли, если бы выбирали Христа, то все равно голосов против было бы больше. Понятно же что лажа, но никто и бровью не повел. Приняло участие чуть больше половины имеющих право голоса, а что думают остальные, они что, то же все за ЕР? Много остается вопросов, например кого вообще допускали в кандидаты, а кого заблаговременно сажали, по принципу - бережёного Бог бережёт. Ну и самое-пресамое - какой народ, такие и выборы, такие и депутаты. Жаловаться в принципе не на кого.Евгений НатесовОбоснуй почему лажа про Кадырова?Сергей СычевСудя по всему, заявление европарламента - это часть предвыборной компании едросов!!!Евгений НатесовНарод выбрал Единую Россию.Игорь КузнецовНе весь народ, около 50% из числа проголосовавших. А вот остальные 50%, которые не голосовали, им что, и так нормально живётся, или живут по принципу "от меня ничего не зависит"? Думаю что и те, и другие есть среди них. Не счтая идиотов, которые принципиально игнорируют выборы.Евгений НатесовСчитай 50% не проголосовавших так же как проголосовавших.Игорь КузнецовЕсли ЕдРоссы получили около 50% от числа проголосовавших, то за партию власти проголосовало 25% от общего числа граждан, которые могут голосовать. Ну что ж, значит активное меньшинство будет писать законы и принимать бюджет в ближайшие 5 лет. Впрочем, так было всегда и везде. А вот ещё 183 места в ГД РФ получили одномандатники. Об этом следует подумать.mark nikitinНет, это подготовка к войне с Россией. Штаты вывели всех своих людей находящихся в России 15 июня. Ждали выборов в России, чтобы обвинить в фальсификации и попрании их демократии. А до выборов вооружили ИГИЛ с Талибами, и Укрофашистов и всех по периметру. Всё лето их части двигались к границам России. Ну и внутренняя пятая колона. И тролли вроде владлена, и таких же как он, вносящих в умы людей сомнения. Война на пороге.Игорь КузнецовФильм "Тот самый Мюнхаузен" - "Война, война!!!" - Но мы совсем не готовы к войне... Как, в обуженном, в Европе так никто не воюет, где мой конь? Серьёзно, российско-белорусские учения 2021 показали что будет с талибами или укропитеками, если только сунутся на территорию ОДКБ.mark nikitinВойна как раз начинается в самый тот период, когда враг селён, а мы слабее врага. Сталин оттягивал войну несколько лет, идя на многие уступки Германии. Путин 20 лет вёл политику, так, что США войны не начинали.ВладленНу как таким как Вы вносить сомнение. Если Вы думать не умеете. А не понимая повторяете, получаемую информацию. И тролли вроде владлена,"У Вас даже ума не хватает сформулировать и Вы вероятно не слышали о статье 29 КРФ,ВладленМарк! Вы как всегда смешны, со своими глупостями!!!Лирина Полесская (Вяткина)Призыв Европарламента к внешнему управлению Россией свидетельствует о том, что степень его ИДИОТИЗМА зашкаливает ! А предложение Европарламента готовить российских студентов в европейских ВУЗах, чтобы научить их европейским ценностям---это верх идиотизма ! Это что значит ? Это значит, научить российских студентов мастерству педофилии, педерастии, зоофилии, инцесту ??? Ведь именно в этом суть европейских ценностей !Владлен" к внешнему управлению Россией" Мадам Вы где такой глупости нахватались? Или как в народной " слышал звон , но не знаешь, где он"???АНГЕЛ АНГЕЛМда чем больше выступают против России, чем больше становятся одноразовыми прокладками, которых поимели США, но ведь проституткой Франция всегда была....ИИринаНарод на территории СССР и так все 103 года советского и постсоветского периодов расколот на советский и антисоветский .Shap MichaelХвост виляет собакой (приЕбалты и поляки)ПРОСТО ВАЛЕРИЙНе имею права отвечать на подобные действия придурков из какого-то, лично мне и нахер не нужного "Европарламента" за весь народ России. А вот мой личный ответ прост : нас - Рать! Или ещё проще - насрать мне на ваше попердывние! Идите ...лесом, "господа"! И помните, - русские всегда забирают долги тех, кто им должен. Всегда.Лаврентий Палыч БерияЯ тоже не считаю эти выборы легитимными по ряду причин. И считаю, что ЕР нельзя существовать, ЕР нужно распустить, запретить и запретить её бывшим членам участвовать в политике!Владимир Eвтушенкок чему такие идиотские, пустые по смыслу заголовки? Никакая Европа не раскалывает больше Россию, чем разница в оплате труда между лицами наёмного труда. Когда Сечин получает по миллиону в день, а я 200 тысяч в год, то не Европа виновна в расколе, а законы РФ.юЕвгений НатесовВладимир Евтушенко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Владимир EвтушенкоНу ты просто сказочный дебил. Хоть одно возражение найди против моих слов, скунса. Что, я лгу про разницу в зарплатах? Нет!Евгений НатесовВладимир Евтушенко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Виктор ИвановВ европарламенте все малахольные.Комментировать
Свежие комментарии