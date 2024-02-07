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Вечерний Новосибирск

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Коралловая контрабанда: килограмм полипов из Дубая привез житель Новосибирска

Коралловая контрабанда: килограмм полипов из Дубая привез житель Новосибирска

Почти 900 граммов контрабандных морских кораллов 59-летний житель областного центра вез из ОАЭ. Сувениры мужчина взял с собой и отправился по зеленому коридору, который проходят пассажиры без вещей для обязательного декларирования.

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