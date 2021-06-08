Том Тибодо во второй раз за карьеру назван тренером года

Возглавляющий «Никс» Том Тибодо признан тренером года по итогам сезона-2020/21. В первом сезоне во главе «Нью-Йорка» Тибодо помог команде выиграть сразу на 20 матчей больше по сравнению с предыдущим чемпионатом.