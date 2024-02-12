Депутат Рады назвала зачисткой перестановки в командовании ВСУ

Перестановки в высшем командном составе Вооружённых сил Украины — это, по сути, зачистка. Такое мнение высказала депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
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