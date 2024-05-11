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Ожидается, что «Майами» предложит Бэму Адебайо продление контракта

Ожидается, что в это межсезонье центровой получит от «Хит» выгодное предложение о продлении контракта на длительный срок, сообщает The Miami Herald.

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