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Кирби: США не видят Украину в НАТО, пока не закончатся боевые действия

Кирби: США не видят Украину в НАТО, пока не закончатся боевые действия

Соединённые Штаты не видят Украину членом Североатлантического альянса, пока она находится в состоянии вооружённого конфликта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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