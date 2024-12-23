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В России появился швейцарский бренд косметики Swissclinical

В России появился швейцарский бренд косметики Swissclinical

Бренд косметического ухода для лица Swissclinical был основан в 2005 году в Швейцарии, в Лозанне. Его главная отличительная черта — использование холодного ретинола Retinol Froid, который особенно эффективно, как утверждают создатели, борется с акне и преждевременным старением кожи лица.

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