Новости Китая -...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Китая - всё о бизнесе КНР

6 подписчиков

Xiaomi представила новую ОС для соединения людей, автомобилей и Интернета вещей

Xiaomi представила новую ОС для соединения людей, автомобилей и Интернета вещей

Китайская компания Xiaomi Corp представила свою новейшую операционную систему собственной разработки, которая свяжет ее смартфоны и устройства Интернета вещей с автомобилями, которую они планируют выпустить в первой половине следующего года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх