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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» и «Интер» лидируют в Серии А с 12 очками и встретятся в следующем туре. «Комо» и «Лацио» отстают на 2 балла, «Милан» – на 4, «Ювентус» – на 5

Только две команды выиграли все четыре матча на старте чемпионата Италии . Таблицу Серии А с 12 очками возглавляет « Рома », « Интер » набрал столько же, но уступает по дополнительным показателям.

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