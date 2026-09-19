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ФедералПресс

34 подписчика

Второй день голосования: явка на закрытие участков в Московской области составила 34,17%

Второй день голосования: явка на закрытие участков в Московской области составила 34,17%

КРАСНОГОРСК, 19 сентября 2026 года, ФедералПресс. По состоянию на 20:00 местного времени явка избирателей во второй день голосования в Московской области составила 34,17%.

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