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Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах приступили к боевым стрельбам

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах приступили к боевым стрельбам

Мишени, имитирующие личный состав и бронетехнику условного противника, мотострелки поражают из стрелкового оружия, гранатометов, а также штатного вооружения боевых машин.

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