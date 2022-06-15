Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах приступили к боевым стрельбам

Мишени, имитирующие личный состав и бронетехнику условного противника, мотострелки поражают из стрелкового оружия, гранатометов, а также штатного вооружения боевых машин.
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