Украина собирается национализировать российские корабли в Измаиле

Власти Украины намерены изъять в пользу государства корабли под российским флагом, которые находятся на судоремонтном заводе в Измаиле Одесской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Одесской обладминистрации Максима Марченко.
Власти Украины намерены изъять в пользу государства корабли под российским флагом, которые находятся на судоремонтном заводе в Измаиле Одесской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Одесской обладминистрации Максима Марченко.
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