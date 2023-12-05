ГК «Дело» запускает регулярный сервис для доставки грузов из Приморского края в Челябинск

ПАО «ТрансКонтейнер» и стивидорный холдинг Global Ports (оба входят в Группу компаний «Дело») запустили регулярный железнодорожный сервис для доставки грузов в контейнерах из Приморского края в Челябинск.
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