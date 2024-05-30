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Трамп обвинил администрацию Байдена в «причастности» к решению присяжных

Трамп обвинил администрацию Байдена в «причастности» к решению присяжных

Бывший президент США Дональд Трамп после оглашения вердикта по своему делу в суде Нью-Йорка на брифинге в четверг, 30 мая, обвинил администрацию нынешнего президента США Джо Байдена в причастности к решению жюри присяжных, которые признали его виновным в подлоге финансовых документов, – сообщают СМИ.

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